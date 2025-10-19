Tragico incidente in Trentino muore ex docente santateresino di 66 anni
Aveva programmato di tornare per qualche giorno a Santa Teresa di Riva, la sua città natale, per trascorrere tempo con la famiglia e occuparsi di alcune questioni personali. Ma il destino gli ha negato anche questo piccolo ritorno alle radici. Santo Nicita, 66 anni, ex docente molto stimato e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Tre ventenni sono morti in un tragico #incidente stradale avvenuto nella notte ad #Asiago (Vicenza). Nella vettura, che si è scontrata contro una fontana al centro di una rotatoria, erano in cinque. Dei due superstiti uno ha riportato varie fratture, illeso l'altro F Vai su Facebook
Il tragico incidente è accaduto nella notte #Conselice #Ravenna #incidente #RadioBruno #17ottobre - X Vai su X
Tragedia in Trentino, docente di Santa Teresa muore per un incidente in bicicletta - «Mio figlio mi telefonava ogni sera quando usciva a fare la passeggiata in bicicletta, quel giorno non l’ha fatto e ho intuito che c’era qualcosa che non andava». Da sikilynews.it
Bici contro autobus di linea: muore a Bolzano un 66enne di Santa Teresa di Riva - Tragica fine per un santateresino che da tanti anni viveva in Trentino Alto Adige. Lo riporta msn.com
San Severino, tragedia all'alba: l'auto finisce nella scarpata, il conducente muore a 28 anni - Beljdi Seferi, macedone residente a Matelica di 28 anni, è ... Scrive corriereadriatico.it