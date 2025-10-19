Tragico incidente in mountain bike a Sasso Marconi | Nicola Ciciriello muore dopo caduta da 30 metri

Notizieaudaci.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caduta fatale sul Monte Mario, Sasso Marconi. Tragico epilogo sulle alture di Battedizzo, frazione di Sasso Marconi, nel Bolognese. Nicola Ciciriello, 66 anni, residente a Casalecchio, ha perso la vita cadendo in un dirupo mentre percorreva un sentiero di mountain bike nei pressi di Monte Mario. La caduta, stimata intorno ai trenta metri, non ha lasciato scampo all’uomo, che è deceduto sul colpo. Soccorsi e dinamica dell’incidente. L’ incidente è stato segnalato da due residenti, padre e figlia, impegnati in una passeggiata lungo un sentiero poco frequentato vicino al Sentiero Gianna. I testimoni hanno notato il corpo di Ciciriello a terra, accanto alla mountain bike. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

tragico incidente in mountain bike a sasso marconi nicola ciciriello muore dopo caduta da 30 metri

© Notizieaudaci.it - Tragico incidente in mountain bike a Sasso Marconi: Nicola Ciciriello muore dopo caduta da 30 metri

Approfondisci con queste news

tragico incidente mountain bikeIncidente in mountain bike, muore un 66enne - Un uomo di 66 anni, residente a Casalecchio alle porte di Bologna, ha perso la vita a seguito di un incidente durante un'escursione in mountain bike. Si legge su rainews.it

tragico incidente mountain bikeIncidente con la mountain bike, morto 66enne nel Bolognese - Incidente mortale in mountain bike sulle alture di Bettidazzo, frazione del comune di Sasso Marconi, nel Bolognese. ansa.it scrive

tragico incidente mountain bikeNicola Ciciriello morto nell’incidente in mountain bike a Sasso Marconi - Il corpo è stato trovato da due escursionisti lungo un sentiero vicino a Monte Mario. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tragico Incidente Mountain Bike