Tragico incidente in mountain bike a Sasso Marconi | Nicola Ciciriello muore dopo caduta da 30 metri

Caduta fatale sul Monte Mario, Sasso Marconi. Tragico epilogo sulle alture di Battedizzo, frazione di Sasso Marconi, nel Bolognese. Nicola Ciciriello, 66 anni, residente a Casalecchio, ha perso la vita cadendo in un dirupo mentre percorreva un sentiero di mountain bike nei pressi di Monte Mario. La caduta, stimata intorno ai trenta metri, non ha lasciato scampo all’uomo, che è deceduto sul colpo. Soccorsi e dinamica dell’incidente. L’ incidente è stato segnalato da due residenti, padre e figlia, impegnati in una passeggiata lungo un sentiero poco frequentato vicino al Sentiero Gianna. I testimoni hanno notato il corpo di Ciciriello a terra, accanto alla mountain bike. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

