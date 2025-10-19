Tragico incidente ad Asiago | tre giovani perdono la vita nella notte

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo schianto nella rotatoria di via Verdi. Un terribile incidente si è verificato nella notte ad Asiago (Vicenza), costando la vita a tre ragazzi poco più che ventenni. L’impatto è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino, quando l’auto su cui viaggiavano cinque giovani si è schiantata contro la fontana situata al centro della rotatoria di via Verdi. Le vittime e i feriti. I tre giovani sono morti sul colpo, mentre un quarto occupante del veicolo ha riportato gravi ferite, tra cui fratture alla teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Le sue condizioni sono giudicate molto serie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

