Tragico incidente ad Asiago | tre giovani perdono la vita nella notte

Dayitalianews.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo schianto nella rotatoria di via Verdi. Un terribile incidente si è verificato nella notte ad Asiago (Vicenza), costando la vita a tre ragazzi poco più che ventenni. L’impatto è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino, quando l’auto su cui viaggiavano cinque giovani si è schiantata contro la fontana situata al centro della rotatoria di via Verdi. Le vittime e i feriti. I tre giovani sono morti sul colpo, mentre un quarto occupante del veicolo ha riportato gravi ferite, tra cui fratture alla teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Le sue condizioni sono giudicate molto serie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

tragico incidente ad asiago tre giovani perdono la vita nella notte

© Dayitalianews.com - Tragico incidente ad Asiago: tre giovani perdono la vita nella notte

Approfondisci con queste news

tragico incidente asiago treAuto contro una fontana: tre ventenni morti sul colpo e un ferito gravissimo - È questo il tragico bilancio di un incidente avvenuto ad Asiago (Vicenza) nella notte tra sabato e domenica. Riporta msn.com

tragico incidente asiago tre“Sono tutti morti”. Incidente spaventoso in Italia, una strage: erano giovanissimi - 30 del mattino, un’auto con a bordo cinque ragazzi è piombata a tutta velocità contro ... Si legge su thesocialpost.it

tragico incidente asiago treAsiago, auto si schianta contro la fontana della rotatoria: morti tre 20enni, un ferito gravissimo. Tornavano da una festa di compleanno - È il bilancio di un drammatico incidente avvenuto nella notte ad Asiago (Vicenza). Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Tragico Incidente Asiago Tre