Parsi Tre carabinieri morti in servizio (Marco Piffari, Valerio Daprà, Davide Bernardello) e tre fratelli che, chiusi nel loro dolore e nella disperazione, trasformano una casa in una trappola mortale. È accaduto a Castel d’Azzano, ma sarebbe potuto accadere ovunque. Ancora una volta, una tragedia che non parla soltanto di follia individuale ma di solitudine collettiva, di assenza di rete, di burocrazia che sostituisce la cura con il modulo, la presenza con la pratica, la relazione con la procedura. Viviamo - e non certo da ora! - in uno Stato che ha smarrito la mediazione umana, laddove il contatto diretto è stato sostituito dal codice, dalla firma digitale, dalla distanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragiche mostruose solitudini