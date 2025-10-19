Tragica morte di Mario Parolini il cordoglio di Provincia e comuni
«Esprimo, a nome mio e di tutto il Consiglio Provinciale, sincero e profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Parolini - dichiara la presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli, anche sindaco del Comune di Borgonovo, la località in cui l’artigiano ha trovato la morte mentre stava. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Morto sul lavoro a Borgonovo Val Tidone (Piacenza): l'imbianchino Mario Parolini precipita da un'impalcatura - Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri di Borgonovo e il personale della Medicina del Lavoro dell’Azienda Usl di Piacenza, per accertare la dinamica di quanto successo ... Riporta corrieredibologna.corriere.it