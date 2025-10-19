Tragedia sulla Terni-Rieti assaltato pullman dei tifosi del Pistoia Basket | morto l' autista
Un gravissimo episodio si è verificato sulla superstrada Terni-Rieti alla fine della partita di basket Rieti-Pistoia di Serie A2. Secondo quanto riporta Pistoiasport.com, il pullman dei tifosi toscani era ripartito da circa un quarto d'ora dal PalaSojourner quando all'altezza dello svincolo per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Tragedia dopo la partita di basket tra la Sebastiani Rieti e la squadra di Pistoia. Al termine del match, un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è morto lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svinc - facebook.com Vai su Facebook
#Auto #contromano sul #raccordo #Terni-#Orte: #tragedia #sfiorata – Il #video https://umbriaon.it/auto-contromano-sul-raccordo-terni-orte-tragedia-sfiorata-il-video/… #Umbria #shock #superstrada - X Vai su X
Tragedia sulla superstrada Rieti-Terni. Sassaiola conto il pullman dei tifosi del Pistoia Basket. Muore il secondo autista - Inutili i soccorsi per il conducente del bus, di ritorno in Toscana, mentre proseguono a ritmo serrato le indagini della polizia per risalire agli organizzatori dell'agguato ... corrieredellumbria.it scrive
Basket sotto shock: assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, muore un autista - Terni dopo il match vinto dai toscani contro la Sebastiani: l'uomo sarebbe deceduto dopo essere stato colpito da un mattone ... corrieredellosport.it scrive
Morte assurda sulla Rieti-Terni: autista colpito da un mattone dopo la partita di basket - Il pullman dei tifosi di Pistoia, di ritorno dalla vittoria contro la Sebastiani Rieti, è stato assaltato all’altezza di Contigliano. giornalelavoce.it scrive