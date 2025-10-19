Tragedia | sassi e mattoni contro pullman tifosi Pistoia basket Muore l’autista
Un pullman dei tifosi del Pistoia basket è stato colpito nella serata di oggi, 19 ottobre 2025, da alcuni sassi e mattoni mentre era di rientro dalla trasferta a Rieti, dove si è giocato il match del campionato di Serie A2 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
