Tragedia | sassi e mattoni contro pullman tifosi Pistoia basket Muore l’autista

Firenzepost.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pullman dei tifosi del Pistoia basket è stato colpito nella serata di oggi, 19 ottobre 2025, da alcuni sassi e mattoni mentre era di rientro dalla trasferta a Rieti, dove si è giocato il match del campionato di Serie A2 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

tragedia sassi e mattoni contro pullman tifosi pistoia basket muore l8217autista

© Firenzepost.it - Tragedia: sassi e mattoni contro pullman tifosi Pistoia basket. Muore l’autista

Scopri altri approfondimenti

tragedia sassi mattoni controRieti-Pistoia, sassi contro pullman di tifosi dopo la partita di basket: morto l'autista, un mattone ha sfondato il parabrezza - Al termine del match, un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket ... Riporta msn.com

tragedia sassi mattoni controTragedia a Terni: sassi contro il bus dei tifosi di Pistoia basket. Muore l'autista - Durante il viaggio di ritorno il fatto terribile ... Scrive msn.com

tragedia sassi mattoni controSassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket. Muore il secondo autista - Tragedia al termine della partita di basket di A2 tra la RSR Sebastiani Rieti e l'Estra Pistoia. Secondo italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Sassi Mattoni Contro