Tragedia nel basket | assaltato il pullman dei tifosi di Pistoia muore l’autista

19 ott 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Una serata di sport si è trasformata in tragedia. Un autista del pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket, di ritorno dalla trasferta di Rieti, è morto dopo essere stato colpito da una pietra lanciata contro il mezzo. L’assalto è avvenuto sulla superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano, poco dopo la conclusione della partita di Serie A2 ( campionato in cui milita anche il Gruppo Lombardi Avellino Basket ) tra la Real Sebastiani Rieti e la formazione toscana, vinta da Pistoia. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni tifosi reatini avrebbero preso di mira il pullman dei sostenitori ospiti, lanciando pietre e altri oggetti contro il parabrezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

