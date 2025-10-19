Tragedia ad Asiago nello schianto fatale muoiono tre ragazzi Un quarto è grave

Ancora morti sulle strade italiane; l'ultima tragica notizia arriva da Asiago, in provincia di Vicenza. Qui sono morti tre ventenni, e un quarto è gravissimo. Si chiude così il bilancio di un terribile sabato sera. Stando a quanto riferito sino ad ora, i ragazzi stavano tornando a casa dopo aver partecipato a una festa di compleanno. Il gruppo, composto da cinque giovani, viaggiava su una Peugeut 207, che ha finito con lo schiantarsi contro la fontana presente al centro di una rotatoria. L'impatto è stato fatale. L'allarme è stato dato intorno alle 3.30 di oggi, domenica 19 ottobre. L'automobile stava percorrendo via Verdi, quando è andata a impattare contro la fontana posta al centro della rotatoria, proprio da dove si gira per raggiungere il parco dei Millepini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

