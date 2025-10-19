Tragedia ad Asiago | morti Nicola Xausa Pietro Pisapia e Riccardo Gemo Feriti due amici uno è grave

Una tragedia sconvolge l’Altopiano nella notte tra sabato e domenica. Erano circa le 3.20 quando un’auto con cinque ragazzi a bordo si è schiantata contro una fontana al centro della rotatoria di via Verdi, all’incrocio tra la provinciale 349 e via Stazione, proprio all’ingresso del paese. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo a Nicola Xausa, Pietro Pisapia e Riccardo Gemo, tre giovani vicentini poco più che ventenni. I tre amici sarebbero morti sul colpo, schiacciati nell’abitacolo della vettura ribaltata. Una scena agghiacciante quella che si è presentata ai soccorritori, intervenuti con ambulanze, vigili del fuoco di Asiago e i carabinieri di Asiago, Canove e Thiene. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tragedia ad Asiago: morti Nicola Xausa, Pietro Pisapia e Riccardo Gemo. Feriti due amici, uno è grave

