Tragedia ad Asiago | auto contro una fontana morti tre ragazzi Come stanno gli altri

Iltempo.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre ragazzi di 20 anni hanno perso la vita questa notte ad Asiago, nel Vicentino, a causa di un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano, insieme ad altri due giovani, si è schiantata contro la fontana al centro della rotatoria di via Verdi, intorno alle 3:30 del mattino. I tre ragazzi sono morti sul colpo. Un quarto occupante ha riportato gravi lesioni, tra cui fratture e contusioni multiple. Il quinto giovane a bordo è rimasto miracolosamente illeso. Il ferito grave, un ventunenne, è stato trasportato all'ospedale di Bassano in codice rosso (ma non è in pericolo di vita=, l'illeso è stato invece trasferito all'ospedale di Asiago per accertamenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

tragedia ad asiago auto contro una fontana morti tre ragazzi come stanno gli altri

© Iltempo.it - Tragedia ad Asiago: auto contro una fontana, morti tre ragazzi. Come stanno gli altri

Altri contenuti sullo stesso argomento

tragedia asiago auto controAsiago, auto contro una fontana: nell'incidente morti tre ragazzi. Si salvano gli altri due a bordo - Tre ragazzi di 20 anni hanno perso la vita questa notte ad Asiago, nel Vicentino, a causa di un incidente stradale. Come scrive iltempo.it

tragedia asiago auto controTragedia ad Asiago, si schiantano con l'auto contro una fontana: morti 3 ragazzi di 20 anni - L'incidente si è verificato nella notte in via Verdi ... Riporta rainews.it

tragedia asiago auto controDrammatico incidente ad Asiago, auto con 5 giovani contro fontana: 3 morti, tornavano da festa di compleanno - Tre giovani sono morti e due sono rimasti feriti nel tragico incidente stradale di Asiago. Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Asiago Auto Contro