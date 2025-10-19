Tragedia ad Asiago | auto contro una fontana morti tre ragazzi Come stanno gli altri

Tre ragazzi di 20 anni hanno perso la vita questa notte ad Asiago, nel Vicentino, a causa di un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano, insieme ad altri due giovani, si è schiantata contro la fontana al centro della rotatoria di via Verdi, intorno alle 3:30 del mattino. I tre ragazzi sono morti sul colpo. Un quarto occupante ha riportato gravi lesioni, tra cui fratture e contusioni multiple. Il quinto giovane a bordo è rimasto miracolosamente illeso. Il ferito grave, un ventunenne, è stato trasportato all'ospedale di Bassano in codice rosso (ma non è in pericolo di vita=, l'illeso è stato invece trasferito all'ospedale di Asiago per accertamenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

