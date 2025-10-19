Tragedia ad Asiago auto con cinque ventenni si schianta contro una fontana | tre morti | L' amicizia nata sulle piste da sci | chi erano

L'incidente verso le 3.30, in via Verdi. Sul posto sanitari e forze dell'ordine. Le tre vittime hanno vent'anni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Tragedia ad Asiago, auto con cinque ventenni si schianta contro una fontana: tre morti | L'amicizia nata sulle piste da sci: chi erano

Scopri altri approfondimenti

Dramma ad Asiago: l'auto su cui viaggiavano 5 ragazzi si è schiantata contro una fontana. Pietro, Riccardo e Nicola sono morti a 20 anni. Un altro è gravissimo, uno è rimasto illeso - facebook.com Vai su Facebook

Incidente ad Asiago, oggi: tre morti. Auto con cinque giovani si schianta contro una fontana dopo un compleanno: «Situazione drammatica, andavano velocissimi» - Le vittime tutte vicentine con la passione per lo sci ... Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Drammatico incidente ad Asiago, auto con 5 giovani contro fontana: 3 morti, tornavano da festa di compleanno - Tre giovani sono morti e due sono rimasti feriti nel tragico incidente stradale di Asiago. Da virgilio.it

Tragedia ad Asiago, si schiantano con l'auto contro una fontana: morti 3 ragazzi di 20 anni - L'incidente si è verificato nella notte in via Verdi ... Lo riporta rainews.it