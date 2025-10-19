Tragedia ad Asiago auto con cinque ventenni si schianta contro una fontana | tre morti Il sindaco | Andavano a velocità folle
L'incidente verso le 3.30, in via Verdi. Sul posto sanitari e forze dell'ordine. Le tre vittime hanno vent'anni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
