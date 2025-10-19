Tragedia a Terni | sassi contro il bus dei tifosi di Pistoia basket Muore l' autista

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma dopo la trasferta di Rieti per la Serie A-2. Durante il viaggio di ritorno il fatto terribile. Un mattone ha sfondato il vetro anteriore colpendo l'uomo morto subito dopo  . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

