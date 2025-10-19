Tragedia a Binago | scontro frontale tra auto e moto muore 61enne ferita la moglie

Tragico incidente lungo via Como. Un terribile incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, 18 ottobre, a Binago, in provincia di Como. Una moto e un'auto si sono scontrate frontalmente, provocando la morte del conducente della moto, un uomo di 61 anni, e il ricovero in condizioni serie della moglie che lo accompagnava. Dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità, il 61enne stava viaggiando su una moto insieme alla moglie 59enne quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'auto guidata da una donna di 51 anni.

