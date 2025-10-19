Traffico Roma del 19-10-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma lavori di sfalcio fino al 25 ottobre dalle 10 alle 16 sulla via Cristoforo Colombo fino alla via Pontina in direzione Eur possibili disagi al traffico Durante l'esecuzione dei lavori all'Auditorium parco della musica Fino al prossimo 26 ottobre la ventesima edizione della festa del cinema di Roma per l'occasione ripristinata la linea cinema il bus speciale che collega la stazione termini con il Villaggio Olimpico la linea lo ricordiamo sarà in servizio Dalle 8 del mattino fino a 10 minuti dopo la mezzanotte restano fermi fino al 8 dicembre i tram 2 3 5 8 14:19 per consentire i lavori alla struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area della via Prenestina attive corse sostitutive con autobus che copriranno le intere tratte tranviarie per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-10-2025 ore 20:30

