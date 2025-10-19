Traffico Lazio del 19-10-2025 ore 17 | 30
luce verde Lazio Bentrovati si viaggia su carreggiata ridotta sul raccordo Viterbo Terni tra Soriano Chia e Orte per lavori in direzione Terni in provincia di Frosinone ricordiamo la chiusura nelle due direzioni di marcia della superstrada Sora Cassino in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 raccomandiamo prudenza Vi ricordo infine che anche oggi come ogni domenica dalle 9 alle 22 in vigore il fermo dei mezzi pesanti sull'intera rete viale nazionale Escluso le autorizzati legge da Tiziana al pane tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
