Personaggi tv. – Si intensifica la ricerca della prova decisiva per individuare chi ha organizzato l’ attentato contro Sigfrido Ranucci, noto giornalista e conduttore di Report. Gli esperti del Ris stanno esaminando i resti dell’ordigno esploso giovedì sera, che ha distrutto due vetture parcheggiate davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, sulla costa romana. Secondo fonti investigative, l’esplosione è stata causata da circa un chilo di polvere da sparo compressa, un particolare che potrebbe fornire indicazioni cruciali sull’identità dei responsabili. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Traccia decisiva, chi c’è dietro l’attentato”. Bomba a Ranucci, la scoperta