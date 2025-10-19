Più che i derby tra due tecnici che hanno la loro cifra nel gioco offensivo e nel 4-4-3, un sano esercizio di realismo. Che tanto l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso quanto l’ex Eusebio Di Francesco mettono in pratica annullandosi a vicenda. E producendo uno zero a zero – primo pari stagionale per il Sassuolo - che muove la classifica sia dei neroverdi che dei salentini, e il cui peso specifico assumerà dimensione compiuta solo più avanti, quando il campionato imporrà di cominciare a tirare le somme. Oggi va bene così: il Sassuolo si conferma squadra quadrata e che sa quel che vuole, il Lecce arremba ma rischia parecchio ogni volta che alza il baricentro: meglio i padroni di casa nel primo tempo, meglio gli ospiti nella ripresa, ma occasioni da gol pochissime e risultato finale che consegna a Lecce e Sassuolo una divisione della posta mai seriamente messa a repentaglio da atteggiamenti parecchio attendisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra Sassuolo e Lecce prevale il realismo. Nessuno rischia, il pari accontenta tutti