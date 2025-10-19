Tra musica ed eventi Monza diventa più inclusiva | sette cittadini ottengono la cittadinanza italiana

Monzatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È nel corso della giornata di ieri, sabato 18 ottobre, che a Monza si e svolta CittadiniAMOnza, un’iniziativa speciale pensata per tutti, ma ideata in particolare per i più giovani. L’evento si è svolto in Largo IV Novembre dalle 14 fino a l’1 di notte. L’obiettivo della manifestazione è stato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

