Tra dazi e guerra commerciale L’economia dinnanzi alla nuova normalità

Formiche.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La chiamano la nuova normalità. Una situazione di tensione permanente tra Cina e Stati Uniti, dove la guerra commerciale in atto tra le due potenze è lo status quo. I mercati pare proprio che si stiano adeguando a quello che pare a tutti gli effetti come un nuovo equilibrio. Secondo Reuters, infatti, i grandi finanzieri mondiali stanno piano piano capendo come l’economia mondiale non si sia nei fatti indebolita dopo i grandi shock mondiali di questi anni, dalla pandemia alla guerra in Ucraina, fino al conflitto in Medio Oriente. La prova è negli umori dell’ultimo G20 delle finanze, a Washington, i quali hanno certificato come dazi, scontro sulle terre rare, manifattura cinese a basso costo, saranno fondamentalmente i pilastri dell’economia del futuro. 🔗 Leggi su Formiche.net

