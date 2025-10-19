A Pechino, il 14 ottobre 2025, Cina e Islanda hanno annunciato una nuova fase della loro cooperazione bilaterale nel campo dell’energia verde. L’intesa, formalizzata in una dichiarazione congiunta diffusa dai media statali cinesi, prevede il rafforzamento della collaborazione intergovernativa e industriale nei settori della geotermia e della transizione energetica sostenibile. L’accordo è stato reso pubblico al termine di un incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e la presidente islandese Halla Tomasdottir, giunta a Pechino per partecipare a un vertice internazionale dedicato alla leadership femminile globale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Tra Cina e Islanda un’intesa strategica per la transizione energetica