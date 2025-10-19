Tra Cina e Islanda un’intesa strategica per la transizione energetica

It.insideover.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pechino, il 14 ottobre 2025, Cina e Islanda hanno annunciato una nuova fase della loro cooperazione bilaterale nel campo dell’energia verde. L’intesa, formalizzata in una dichiarazione congiunta diffusa dai media statali cinesi, prevede il rafforzamento della collaborazione intergovernativa e industriale nei settori della geotermia e della transizione energetica sostenibile. L’accordo è stato reso pubblico al termine di un incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e la presidente islandese Halla Tomasdottir, giunta a Pechino per partecipare a un vertice internazionale dedicato alla leadership femminile globale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

tra cina e islanda un8217intesa strategica per la transizione energetica

© It.insideover.com - Tra Cina e Islanda un’intesa strategica per la transizione energetica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Cina Islanda Un8217intesa Strategica