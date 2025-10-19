Tra Atalanta e Lazio vince l'equilbrio | la squadra di Juric resta l'unica imbattuta in Serie A

Tra Atalanta e Lazio finisce con il punteggio di 0-0. La Dea va più volte vicina al gol nel secondo tempo, Zappacosta colpisce un palo. La squadra di Juric resta imbattuta in campionato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Serie A. A Bergamo Atalanta-Lazio 0-0. Nerazzurri, fermati in casa, rallentano la scalata alla vetta della classifica Alle 20.45 Milan-Fiorentina Bologna-Cagliari 0-2, Como-Juventus 2-0, Genoa-Parma 0-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainew - facebook.com Vai su Facebook

Italya Serie A'da Lazio, Atalanta deplasmaninda! Atalanta - Lazio mücadelesi CANLI IDDAA seçenegiyle Nesine'de! Hemen Oyna --> http://nsn.tc/4nboRyk - X Vai su X

Atalanta e Lazio, dieci anni di equilibrio: il dato - Percorsi differenti, ma destini incrociati: negli ultimi dieci anni, Atalanta e Lazio hanno viaggiato quasi a braccetto in Serie A, dividendosi successi, delusioni e ambizioni europee. Segnala msn.com

Serie A, da Roma-Inter ad Atalanta-Lazio fino a Milan-Fiorentina: tutti i big match della 7° giornata - Archiviata la sosta per le nazionali, è di nuovo tempo di pensare alla Serie A. msn.com scrive

