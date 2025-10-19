Tour of Guangxi 2025 pokerissimo di Paul Magnier Settimo Pasqualon Successo finale di Paul Double
Il francese Paul Magnier si aggiudica in volata la sesta ed ultima tappa del Tour of Guangxi 2025, Nanning-Nanning di 134,3 chilometri. Il velocista della Soudal Quick-Step cala così il personale pokerissimo e chiude la corsa da assoluto protagonista con cinque successi in sei tappe. Al secondo posto si piazza il polacco Stanis?aw Anio?kowski della Cofidis, mentre il transalpino Paul Penhoët della Groupama-FDJ conquista il terzo posto. Chiude con una buona settima posizione Andrea Pasqualon della Bahrain – Victorious Il britannico Paul Double riesce a difendersi dagli attacchi del diretto rivale e porta a casa il successo finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
