Totti rinnega 6 Unica Wanda rivuole le sue Birkin da Icardi Elisabetta Canalis fa sul serio con Alvise
Weekend tempo di gossip. C'è chi rivuole le sue borse di lusso (no, non è Ilary Blasi), chi rinnega gesti rivolti all'ex moglie (Francesco Totti), chi si toglie sassolini dalla scarpa (Francesca Pascale) e chi, invece, vive una nuova storia d'amore (Elisabetta Canalis). Francesco Totti rinnega il "6 Unica" dedicato a Ilary: "Era rivolto alla curva". C'è chi il passato lo ricorda e chi lo rinnega. Tra questi ultimi c'è Francesco Totti. I tifosi giallorossi ricordano bene il 10 marzo 2002, ovvero il giorno in cui durante il derby capitolino il Pupone sfoggiò la celebre t-shirt "6 Unica", con la quale dichiarò tutto il suo amore a Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
