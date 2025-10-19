Tottenham-Aston Villa in diretta | le formazioni complete della Premier League

2025-10-19 15:16:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Tottenham passerà al secondo posto in Premier League se la squadra di Thomas Frank vincerà in casa contro l’Aston Villa, 13esima, domenica. Gli Spurs sono imbattuti da sette partite in tutte le competizioni e hanno interrotto una serie di due pareggi in campionato con una vittoria per 2-1 in casa del Leeds United il 4 ottobre. I Villans hanno vinto le ultime quattro partite nella massima serie e in Europa League, battendo il Burnley 2-1 in casa due settimane fa. Puoi seguire gli aggiornamenti in tempo reale di 101GreatGoals.com da Tottenham vs Aston Villa in Premier League qui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

