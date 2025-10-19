Tottenham e Aston Villa aprono un programma domenicale molto stringato che si chiuderà con la sfida tra Liverpool e Manchester United. I londinesi hanno cinque punti in più in classifica rispetto ai rivali che hanno iniziato male la stagione ma che prima della sosta hanno evidenziato dei progressi, almeno sul piano dei risultati, vincendo quattro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tottenham-Aston Villa (domenica 19 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pareggio ad altra quota?