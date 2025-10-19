Toscana borgo segreto da sogno | appena 30 abitanti Conte se n’è innamorato

Nascosto tra le colline, questo angolo remoto della Toscana conserva un fascino fuori dal tempo che ha fatto innamorare Conte Il Napoli si prepara ad affrontare un calendario fittissimo di impegni che costringerà la squadra a mantenere altissima la concentrazione nelle prossime settimane. Dopo la sosta per le nazionali, i campioni d’Italia in carica sono tornati in campo ieri alle ore 18:00 per affrontare il Torino, in un match che si preannunciava complesso e fondamentale per dare continuità al buon avvio di stagione. Ma la sfida contro i granata è stata solo l’inizio di un vero e proprio tour de force: sette partite in 22 giorni attendono i partenopei tra Serie A e Champions League. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Toscana, borgo segreto da sogno: appena 30 abitanti, Conte se n’è innamorato

News recenti che potrebbero piacerti

Ecco il borgo toscano che offre 20.000 euro a chi si trasferisce! Radicondoli è un piccolo borgo tra Siena e il mare, immerso in colline verdi e silenziose, dove la Toscana mostra il suo volto più autentico. Negli anni ’50 contava oltre tremila abitanti, oggi sono m - facebook.com Vai su Facebook

Nel cuore della Toscana: scopri il fascino segreto di Certaldo, il borgo del poeta - Certaldo, borgo toscano di Boccaccio: storia, eventi e sapori autentici tra le colline della Val d’Elsa, a pochi km da Firenze. Si legge su castellinews.it

Un gioiello segreto tra giardini incantati e paesaggi da sogno: alla scoperta di un borgo senza tempo - Nel cuore della Toscana, immerso in un paesaggio da cartolina, si trova un borgo definito una perla medievale, che incanta tutti i visitatori. Secondo blitzquotidiano.it

La Toscana che in pochi conoscono: qui non ci sono turisti ed è perfetta da vivere in autunno, tra borghi, miniere e panorami mozzafiato - Un weekend toscano per scoprire angoli di regione bellissimi e ricchi di storia, ma lontani dal trambusto del turismo di massa. Lo riporta viagginews.com