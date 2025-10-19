Torture ricatti ed estorsioni | PresaDiretta torna con la puntata Trafficanti di uomini La clip in anteprima

Nell’ultima puntata di questo ciclo, PresaDiretta si occupa di tratta dei migranti; mentre Aspettando PresaDiretta è dedicata al dissesto idrogeologico. TRAFFICANTI DI UOMINI, in onda domenica 19 ottobre, alle 20.30 su Rai 3. Un viaggio di PresaDiretta tra Bangladesh, Senegal, Tunisia e Svezia sulle tracce di chi gestisce il traffico di esseri umani dalla Libia all’Europa. Un’inchiesta sui crimini della rete internazionale che sfrutta il bisogno di emigrare e costruire una vita con più opportunità, a partire dalla vicenda del generale Al-Masri, con le testimonianze delle vittime di torture, degli oppositori libici, degli investigatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

