Tortona cade a Trento Aspettando Bologna Brescia resta al comando da sola
Aquila implacabile in casa, i lombardi passano a Udine e sono gli unici a quota 6 in attesa del posticipo tra Virtus e Cremona . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sport, Treviso | Basket, Treviso cade (95-107) nella nuova casa di Tortona - facebook.com Vai su Facebook
Il campionato parte col botto: Milano cade all’esordio, Tortona si impone al Forum #basket - X Vai su X
Risultati e tabellini della prima giornata: Milano cade al Forum con Tortona, Brescia passa a Treviso in OT, Trento dilaga con Cantù - Sono 6 le gare nel programma domenicale della 1a giornata di campionato: Tortona sgambetta l'Olimpia Milano passando al Forum per 74- Come scrive eurosport.it