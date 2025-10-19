Tornano i laboratori gratuiti di ' Area giovani' con una novità | c' è il percorso dedicato allo sport

Fumetti manga, inglese, innovazione digitale e, da quest'anno, anche attività sportive al via da novembre. Tornano ad Area Giovani i laboratori gratuiti per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 19 anni. Dopo il successo dello scorso anno, con quasi 2mila accessi, sono al via in queste settimane le. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

