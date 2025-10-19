Tornano dalla festa e si schiantano con l' auto sulla rotatoria di Asiago | morti tre amici 20enni un altro è in fin di vita Miracolato il quinto

ASIAGO - Tre giovani sono morti in un violento incidente stradale alle 3.30 della notte tra il 18 e il 19 ottobre, in centro ad Asiago, vicino alla rotatoria che porta al parco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

