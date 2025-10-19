Torna Vinyl Tales Ricordando Marino Rabolini
Riparte dal ricordo di Marino Rabolini (nella foto), uno dei suoi ideatori, Vinyl Tales, il ciclo di incontri di ascolto e conversazione intorno alla musica -rigorosamente su supporto in vinile- organizzato dalla Biblioteca Augusto Marinoni e giunto alla quarta edizione. Come noto Rabolini, già dirigente dei Servizi sociali del Comune di Legnano, risulta disperso dallo scorso mese di luglio, l’11 o il 12 del mese, quando, in solitaria, si era avventurato sulle montagne del Biellese che ben conosceva, in val Sessera. Probabilmente un incidente occorsogli durante l’esplorazione ha impedito all’esperto escursionista di lanciare l’allarme, fatto sta che da quel momento sono risultati inutili tutti i tentativi di rintracciarlo e questo malgrado i numerosi sopralluoghi compiuti anche dal Cai di Legnano anche in una fase successiva e ancora all’inizio del mese di settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
