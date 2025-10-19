Bergamo. Solidarietà, gusto e buona compagnia danno vita a due appuntamenti speciali alla Pizzeria “Voci del Mare”, a Bergamo in via San Bernardino, 106. Lunedì 20 ottobre torna l’iniziativa “Pizza & Sorrisi”: si potrà pranzare e cenare con menù pranzo e menù pizza per sostenere il progetto “Casa Uildm”, ideato dall’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare – Sezione di Bergamo. Il ricavato, sarà devoluto all’associazione che lo tradurrà in aiuti concreti quali supporto psicologico, trasporto, consulenze con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglie della provincia di Bergamo in cui vivono persone con patologie neuromuscolari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Torna “Pizza & Sorrisi” contro la distrofia muscolare: in tre anni raccolti 38mila euro