Torna la cancellata al Teatro Vittorio Emanuele | Messina ritrova un frammento della sua storia

Messinatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è un semplice cancello, ma un ritorno alle origini. Dopo decenni, il Teatro Vittorio Emanuele riaccoglie la sua storica cancellata in ferro battuto, elemento che ne completava la facciata neoclassica prima che venisse rimossa negli anni Trenta per essere fusa “a favore della Patria”.La nuova. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Vittorio Emanuele, “il teatro ritrovato con il ripristino della cancellata carrozzatoio” - L'architetto Principato esprime soddisfazione per la realizzazione di un suo progetto nel segno della memoria storica e culturale di Messina ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Cancellata Teatro Vittorio