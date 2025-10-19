Torna la cancellata al Teatro Vittorio Emanuele | Messina ritrova un frammento della sua storia
Non è un semplice cancello, ma un ritorno alle origini. Dopo decenni, il Teatro Vittorio Emanuele riaccoglie la sua storica cancellata in ferro battuto, elemento che ne completava la facciata neoclassica prima che venisse rimossa negli anni Trenta per essere fusa “a favore della Patria”.La nuova. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
