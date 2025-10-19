Torna in città il Teatrobus l' autobus che ti porta gratis a teatro e ti riaccompagna a casa
Con l'avvio della nuova stagione del Teatro Faraggiana, che prende il via giovedì 23 ottobre, torna in città anche il Teatrobus, il servizio di autobus gratuito che porta gli spettatori a teatro e li riaccompagna poi a casa.Il progettoIl servizio ideato da Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
