torna il consiglio comunale alle spalle le tensioni e il voto in pole la questione ex breda

Si torna all'ordinario e all'"esclusivamente pistoiese", con la prima seduta di consiglio comunale riunito dopo la recente tornata elettorale regionale, ma anche la prima dopo il caos dell'ultima seduta attorno alla questione israelo-palestinese. Un momento atteso dunque quello di domani, a partire dalle 15, per più di un motivo con possibili comunicazioni che potrebbero anche riguardare il destino della giunta ancora in carica legato ovviamente alle decisioni che il sindaco Alessandro Tomasi vorrà prendere sul proprio di futuri: traslocare sui banchi dell'opposizione in Regione o assecondare le richieste pistoiesi che lo vorrebbero ancora primo cittadino fino alla naturale scadenza del mandato nel 2027? Fitto l'elenco delle trattazioni in questa seduta, con un ulteriore e particolare motivo d'interesse e di richiamo dettato dall'interpellanza proposta dal gruppo Pistoia Ecologista e Progressista sull'area ex Breda che, salvo slittamenti, tornerà ad essere protagonista della discussione.

