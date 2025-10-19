Torna Bulbetto o Scherzetto? a Verona fiori gratis in tutte le circoscrizioni | come prenotarsi e dove ritirarli
Sabato 25 ottobre 2025 la città di Verona rinnova l’appuntamento con “Bulbetto o Scherzetto?”, l’iniziativa promossa dall’assessorato al decentramento che ogni anno, in occasione dell’autunno, regala ai cittadini un piccolo gesto di verde e di colore. Durante tutta la giornata, sia al mattino che. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
Sabato 25 ottobre 2025 ritorna nelle 8 Circoscrizioni di Verona, la giornata di "Bulbetto o scherzetto?" promossa dall'Amministrazione comunale. In 8^ Circoscrizione il luogo del ritiro è presso la sala circoscrizionale di Quinto in via Valpantena 40, prenotazioni - facebook.com Vai su Facebook
Torna l’iniziativa “Bulbetto o scherzetto”? – https://is.gd/yhgirV – - X Vai su X
In regalo bulbi di giacinto: torna “Bulbetto o Scherzetto” - ": in regalo bulbi di giacinto in tutte le Circoscrizioni di Verona ... Riporta veronaoggi.it