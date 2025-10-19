Torna attiva la casetta di distribuzione dell’acqua al ’Famila’

Il Comune ha appena inaugurato i nuovi distributori di acqua filtrata, fruibili grazie alle borracce multiuso, e che sono a disposizione delle tre palestre del capoluogo (via Bonini, via Manzoni e via Gardenghi), al servizio di scuole e società sportive, oltreché in Municipio nell’area ristoro. Intanto, dopo qualche giorno di chiusura, è tornata in funzione anche la “casetta” per la distribuzione dell’acqua potabile situata nel piazzale del centro commerciale “Famila”, dopo un guasto nelle condotte che si era verificato in precedenza. "Abbiamo incaricato un nostro tecnico per riparare immediatamente il guasto – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessore all’Ambiente, Marco Vincenzi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

