Torna attiva la casetta di distribuzione dell’acqua al ’Famila’
Il Comune ha appena inaugurato i nuovi distributori di acqua filtrata, fruibili grazie alle borracce multiuso, e che sono a disposizione delle tre palestre del capoluogo (via Bonini, via Manzoni e via Gardenghi), al servizio di scuole e società sportive, oltreché in Municipio nell’area ristoro. Intanto, dopo qualche giorno di chiusura, è tornata in funzione anche la “casetta” per la distribuzione dell’acqua potabile situata nel piazzale del centro commerciale “Famila”, dopo un guasto nelle condotte che si era verificato in precedenza. "Abbiamo incaricato un nostro tecnico per riparare immediatamente il guasto – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessore all’Ambiente, Marco Vincenzi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In via Roma torna attiva la Ztl: da quando e come cambia il traffico a Palermo. - facebook.com Vai su Facebook
?Con Civicrazia, il cittadino torna protagonista: diritti, partecipazione attiva, trasparenza e merito al centro delle nostre battaglie. Uniti per le riforme strutturali che mettono la comunità prima del potere. #Civicrazia #BeneComune #Partecipazione @sole24ore - X Vai su X