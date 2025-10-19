Torino, non solo le scuse per il gol dell’ex: cosa ha fatto Simeone dopo la gara col Napoli. Serata di enorme emozione per il Cholito È stata una serata di emozioni contrastanti, quasi impossibili da gestire, quella vissuta da Giovanni Simeone. Ieri sera, il suo Torino ha battuto 1-0 il Napoli, e a decidere la partita è stato proprio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino, non solo le scuse per il gol dell’ex: cosa ha fatto Simeone dopo la gara col Napoli. Retroscena