Torino-Napoli 1-0 il gol di Simeone condanna Conte

Ilfogliettone.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli esce sconfitto da Torino per 1-0, deciso da un gol dell’ex attaccante Simeone, che segna nel primo tempo contro la sua ex squadra. La formazione di Conte, orfana di Hojlund e McTominay, fatica a trovare varchi nel reparto difensivo granata e non riesce a pareggiare nonostante un assedio offensivo che dura fino al fischio finale. Il Torino resiste grazie a una difesa solida e alle parate di Israel e porta a casa tre punti fondamentali. Simeone-gol decide il match nel primo tempo. Il primo tempo vede il Torino passare in vantaggio al 32’ grazie a un rimpallo favorevole che libera Simeone, abile a superare Milinkovic Savic e a segnare senza esultare, segno di rispetto verso il Napoli che lo ha lanciato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

torino napoli 1 0 il gol di simeone condanna conte

© Ilfogliettone.it - Torino-Napoli 1-0, il gol di Simeone condanna Conte

Contenuti che potrebbero interessarti

torino napoli 1 0Torino-Napoli 1-0: video, gol e highlights - Il Napoli rimane fermo a 15 punti in classifica dopo la sconfitta dell’Olimpico contro il Torino per 1- Da sport.sky.it

torino napoli 1 0Torino-Napoli 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Simeone segna il vantaggio - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it

torino napoli 1 0Serie A, Torino-Napoli 1-0: la dura legge dell'ex, decide Simeone - Azzurri senza McTominay e Hojlund, forfait dell'ultimo minuto, e incapaci di trovare il gol del pareggio nonostante l'arrembaggio finale ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torino Napoli 1 0