torino napoli 1 0 il gol di simeone condanna conte

Il Napoli esce sconfitto da Torino per 1-0, deciso da un gol dell’ex attaccante Simeone, che segna nel primo tempo contro la sua ex squadra. La formazione di Conte, orfana di Hojlund e McTominay, fatica a trovare varchi nel reparto difensivo granata e non riesce a pareggiare nonostante un assedio offensivo che dura fino al fischio finale. Il Torino resiste grazie a una difesa solida e alle parate di Israel e porta a casa tre punti fondamentali. Simeone-gol decide il match nel primo tempo. Il primo tempo vede il Torino passare in vantaggio al 32’ grazie a un rimpallo favorevole che libera Simeone, abile a superare Milinkovic Savic e a segnare senza esultare, segno di rispetto verso il Napoli che lo ha lanciato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

