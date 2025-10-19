Torino-Napoli 1-0 | gol e highlights

"> TORINO – La notte delle lacrime. Quelle di Giovanni Simeone, commosso dopo il gol che ha deciso la partita, e quelle di un Napoli spento, fragile, incapace di reagire. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Toro vince 1-0 grazie al graffio del suo ex, mentre Conte incassa la seconda sconfitta in sette giornate di campionato (la terza stagionale considerando anche la Champions con il City), aprendo nel modo peggiore il ciclo di ferro che prevede sette partite in ventidue giorni. Più del risultato, è la prestazione a preoccupare: un Napoli irriconoscibile, senza grinta né personalità, incapace di trasformare il possesso palla in concretezza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Torino-Napoli 1-0: gol e highlights

