Torino gli insulti razzisti di un uomo ai vicini di casa | Marocchino di m*rda sei una scrofa

Torinotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non so spiegare perché è successo tutto questo. La verità, secondo me, è che non c’è un vero motivo. Lui ha iniziato a darci fastidio e, fino a quando non abbiamo denunciato, ha continuato, anche di notte”. Racconta questo, nei giorni scorsi, un uomo di origini marocchine davanti alla giudice. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

torino insulti razzisti uomoTorino, gli insulti razzisti di un uomo ai vicini di casa: “Marocchino di m*rda, sei una scrofa” - “Mia mamma non esce più da sola perché ha troppa paura – precisa il testimone – Anche io non mi sento al sicuro. torinotoday.it scrive

torino insulti razzisti uomoInsulti razzisti e rifiuto di portare una famiglia di egiziani. Autista sotto accusa - E' successo di fronte al Cimitero Parco sulla linea 74. rainews.it scrive

torino insulti razzisti uomoJuve, banditi a vita dallo Stadium tre tifosi del Parma per cori razzisti contro McKennie: applicato il “Gradimento” - Il durissimo comunicato del club bianconero che "condanna con forza e fermezza questo grave episodio": i dettagli ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torino Insulti Razzisti Uomo