Torino famiglia marocchina perseguitata dal vicino | insulti razzisti e minacce per mesi ora a processo

È iniziato il processo nei confronti di un 62enne accusato di stalking e lesioni aggravate dall’odio razziale. Avrebbe perseguitato per mesi una famiglia marocchina con insulti e minacce nella palazzina in cui vive tra Borgo Vittoria e Barriera di Milano. Tra le frasi riferite in aula: “Marocchini di m**a”, “Sei una scrofa”. "Non c'è un motivo, ha iniziato a darci fastidio e ha continuato anche di notte" hanno raccontato le vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

La Città di Torino, partecipe nel dolore, si stringe intorno al cordoglio della famiglia di Andy Mwachoko, il lavoratore che ha perso la vita questa mattina nel cantiere di Torino Esposizioni. Ai suoi cari va il pensiero di tutta la nostra comunità. - facebook.com Vai su Facebook

Tutta la famiglia al cinema una volta al mese con tre euro e 50 - X Vai su X

«Marocchini di me**a», insulti razzisti e controlli ossessivi ai vicini di casa per anni: 62enne a processo per stalking. Il caso a Torino - «Non c'è un motivo, ha iniziato a darci fastidio e ha continuato anche di notte. Secondo open.online

Torino, gli insulti razzisti di un uomo ai vicini di casa: “Marocchino di m*rda, sei una scrofa” - “Mia mamma non esce più da sola perché ha troppa paura – precisa il testimone – Anche io non mi sento al sicuro. Scrive torinotoday.it