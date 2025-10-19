Torino famiglia marocchina perseguitata dal vicino | insulti razzisti e minacce per mesi ora a processo

È iniziato il processo nei confronti di un 62enne accusato di stalking e lesioni aggravate dall’odio razziale. Avrebbe perseguitato per mesi una famiglia marocchina con insulti e minacce nella palazzina in cui vive tra Borgo Vittoria e Barriera di Milano. Tra le frasi riferite in aula: “Marocchini di m**a”, “Sei una scrofa”. "Non c'è un motivo, ha iniziato a darci fastidio e ha continuato anche di notte" hanno raccontato le vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

