Un Napoli poco convincente e falcidiato dalle assenze cade 1-0 a Torino. A decidere la sfida il gol dell’ex “Cholito” Simeone al 32’. Gli azzurri colpiscono due legni (Anguissa e Politano) e nel recupero si vedono annullare il pareggio di Lang per fuorigioco.. Il racconto della gara. Il Napoli approccia male la sfida dell’Olimpico Grande Torino, mostrando fin da subito poca cattiveria e una certa leggerezza nella fase iniziale. Nonostante ciò, gli azzurri riescono a creare alcue occasioni e colpiscono due pali, ma alla fine la squadra di Conte paga l’ennesima disattenzione difensiva: un rimpallo su Gilmour spalanca la strada a Simeone, che batte Milinkovic-Savic per l’ 1-0 granata. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Top & Flop – Torino-Napoli 1-0: la decide il gol dell’ex Simeone