Top e Flop | Torino-Napoli il migliore e il peggiore azzurro in campo

Forzazzurri.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino-Napoli – Seconda sconfitta stagionale per gli azzurri, puniti dalla rete dall’ex Simeone. Prestazione insufficiente della squadra di mister Conte. PRIMO TEMPO TORINO-NAPOLI La prima . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Immagine generica

Approfondisci con queste news

top flop torino napoliPagelle Torino Napoli: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita - I voti, i top e i flop del match valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Torino Napoli (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). calcionews24.com scrive

top flop torino napoliTORINO-NAPOLI: TOP & FLOP - Il tecnico del Torino Marco Baroni nella scorsa stagione alla guida della Lazio ha inflitto 2 sconfitte e 1 pareggio al Napoli di Conte. Da ilnapolionline.com

top flop torino napoliPagina 1 | Torino-Napoli 1-0: top e flop degli azzurri. Lang con personalità, Gilmour che errore - Insieme a Neres e Spinazzola è uno dei pochi a dare qualità e ritmo all’azione. Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Top Flop Torino Napoli