Tony Khan | Vi spiego come è avvenuto il ritorno di Sting

Tony Khan ha recentemente commentato l’apparizione di Sting a WrestleDream. Il wrestler ha fatto un ritorno a sorpresa in TV durante il main event dell’ultimo pay-per-view della compagnia. Ha aiutato il suo ex tag team partner, Darby Allin, a sconfiggere Jon Moxley durante lo show. Al presidente della AEW è stato chiesto di questa comparsa e di come si sia concretizzata durante la sua partecipazione al post-show di WrestleDream. Tony Khan ha spiegato che Sting rimane parte della famiglia AEW anche dopo il suo ritiro: “Sting fa ancora parte della AEW e rappresenta una componente importante della nostra famiglia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

