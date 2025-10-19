Tonfo Juve a Como decidono Kempf e una perla di Nico Paz Tudor non vince più

I lariani aprono nel primo tempo e chiudono i conti con il talento argentino, gol e assist per lui. La Juve cade dopo 5 pareggi tra Serie A e Champions, la vittoria manca dal 4-3 sull'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tonfo Juve a Como, decidono Kempf e una perla di Nico Paz. Tudor non vince più

Argomenti simili trattati di recente

Altro tonfo per la Juventus in Youth League I bianconeri cadono sul campo del Villarreal di Pepe Reina ? Risultato finale e cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Tonfo Juve a Como, decidono Kempf e una perla di Nico Paz. Tudor non vince più - I lariani aprono nel primo tempo e chiudono i conti con il talento argentino, gol e assist per lui. Segnala msn.com