Tonfo Juve a Como decidono Kempf e una perla di Nico Paz Tudor non vince più

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lariani aprono nel primo tempo e chiudono i conti con il talento argentino, gol e assist per lui. La Juve cade dopo 5 pareggi tra Serie A e Champions, la vittoria manca dal 4-3 sull'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tonfo juve a como decidono kempf e una perla di nico paz tudor non vince pi249

© Gazzetta.it - Tonfo Juve a Como, decidono Kempf e una perla di Nico Paz. Tudor non vince più

Argomenti simili trattati di recente

tonfo juve como decidonoTonfo Juve a Como, decidono Kempf e una perla di Nico Paz. Tudor non vince più - I lariani aprono nel primo tempo e chiudono i conti con il talento argentino, gol e assist per lui. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tonfo Juve Como Decidono