Il cammino per tornare pienamente in carreggiata è solo agli inizi, a poco meno di un anno dall’insediamento di Francesco Frati alla presidenza di Tls. La chiusura del bilancio 2024, con il segno meno per poco meno di mezzo milione di euro ma un "significativo recupero" rispetto all’anno precedente, è ancora commisurata su una società con 103 tra dipendenti e collaboratori, a tempo indeterminato e determinato, di cui 12 dottorati. Con 501 addetti occupati dalle 47 aziende incubate e affiliate. Un bilancio salutato con "soddisfazione" dall’Unione comunale Pd, che sottolinea i numeri positivi dell’attivo patrimoniale (24,5 milioni di euro), delle entrate relative ad attività di incubazione e servizi conto terzi (3,58 milioni di euro), le risorse derivanti da progetti di ricerca e di altra natura finanziati da fondi europei e nazionali (oltre 6,6 milioni di euro). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tls, bilancio e polemiche politiche. Pd: "Visione miope della destra"