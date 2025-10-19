Tiziano Tarantola libraio storico | Iniziai per caso ma quella magia non esiste più
IL PERSONAGGIO. A 96 anni è rimasto una delle memorie storiche della città di Bergamo: «Oggi la libreria non è più un luogo d'incontro».
